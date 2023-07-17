«Факел» в Воронеже победил тамбовский «Спартак»

В последнем матче межсезонья «Факел» победил. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В воскресенье, 16 июля, «Факел» в Воронеже сыграл еще один матч с тамбовским «Спартаком». Встреча, как и все в межсезонье, проходила в закрытом режиме Команда Премьер-лиги вновь оказалась сильнее клуба из ПФЛ. На этот раз единственный гол забил в собственные ворота защитник гостей – получилась неудачная срезка.

Напомним, первый матч с тамбовским «Спартаком» в это межсезонье закончился победой «Факела» - 2:0. Тогда голы забили Максим Максимов и Александр Долгов (с пенальти). Также «Факел» сыграл два матча с «Ростовом». В гостях наша команда потерпела разгром – 0:3, зато взяла реванш – 1:0 в домашнем матче.