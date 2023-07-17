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НовостиСпорт17 июля 2023 10:39

Воронежская пловчиха признана лучшей спортсменкой первенства России

Анастасия Саратова победила на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем
Алексей СЕРГУНИН
Анастасия Саратова (слева). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Анастасия Саратова (слева). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Воспитанница воронежской спортшколы водных видов спорта Анастасия Саратова признана лучшей спортсменкой первенства страны по количеству очков World Aquatics (Fina). Воспитанница Леонида Калугина преодолела дистанцию 100 метров вольным стилем за 56,22 секунды. А на 200-метровке она выиграл со временем 2:00,42. Впереди у Анастасии Кубок России, который пройдет в Казани с 24 по 30 июля.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Анастасия Саратова победила на Кубке России-2022. Кроме того, наша землячка привезла две награды из Бреста.