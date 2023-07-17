Жители села под Воронежем за 24 млн рублей получили воду, не пригодную ни для стирки, ни для питья

Оранжевый цвет воды – не то, что ожидали жители Хохла от новых водяных сетей. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Жители села Хохол Хохольского района обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Люди пожаловались на то, как им обновили водные сети и водозабор. Работы проводили семь лет назад. Стоили они 24 миллиона рублей. Однако в итоге вместо нормальной воды они получили жидкость, не пригодную ни для стирки, ни для готовки, ни для питья.

Люди, живущие в микрорайоне «Город-сад» села Хохол, раньше пользовались старой колхозной скважиной и водонапорной башней, которую обслуживали вскладчину. Качество воды их тогда вполне устаивало, а вот количество - нет. Особенно остро ее дефицит ощущался летом, когда активно поливали огородов. В 2015 году по программе «Чистая вода» местный муниципалитет получил 24 миллиона рублей на прокладку 15 километров труб. Новые высококачественные водяные сети должны были получить жители улиц Майской, Тенистой, Жукова, Виноградной, Абрикосовой, Новой, Кутузова, Верхней слободы, Красной слободы и Ани Жаглиной. Подрядная организация пробурила несколько новых скважин, но, как говорится, что-то пошло не так.

- Как только сети и водозабор были пущены, сразу стало понятно: огромные деньги выбросили на ветер. Из наших кранов полилось неизвестно что. Поначалу, когда наполняешь ванну, вода идет чистая. Но стоит ей постоять пять-десять минут, как прямо на глазах меняет цвет на ярко-оранжевый, появляется неприятный запах, маслянистая пленка. Такую воду не только для готовки использовать страшновато. Даже руки мыть противно, - возмущается жительница улицы Абрикосовой Ирина Князева.

Воду невозможно пить. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Во время выездной проверки Ирина проиллюстрировала волонтерам ОНФ свои слова. Вместе набрали из-под крана вроде бы прозрачную воду, которая прямо на глазах начала мутнеть и быстро приобрела цвет спелого апельсина.

- Люди показали налет, который образуется на посуде и на бытовой технике. Его невозможно убрать даже с помощью агрессивной бытовой химии. Естественно, для питья и готовки такую воду использовать никто не решаются. Набирают в роднике. Стиральные машинки выходят из строя за год-полтора. Постоянно ломаются водонагревательные колонки и газовые котлы. Бытовые фильтры тоже оказываются бесполезными, - заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Водонагревательные колонки постоянно ломаются. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Стиральные машинки выходят из строя за год-полтора. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

По словам технически подкованных местных жителей, глубина новых скважин отличается от проектной. Она ниже, поэтому до артезианской воды просто не достали. Качают нестандартную по химическим показателям и мутности, которая не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Это подтверждается результатами исследования, которые провели специалисты территориального отдела Роспотребнадзора.

Новые скважины, видимо, пробурили на недостаточную глубину. Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Также жители Хохла уверяют, что местами сети проложили выше глубины промерзания грунта, колодцы не герметизировали, отсутствует акт приемки скрытых работ. При этом за техническую воду счета коммунальщики выставляют как за питьевую. Один кубометр потребителям обходится в 47 рублей. Между тем, в Воронеже холодная вода стоит менее 30 рублей за кубометр.

По имеющейся у ОНФ информации, власти планировали вложить еще около 10 миллионов рублей в систему очистки воды от железа, концентрация которого превышает ПДК в 7-8 раз. Однако и эта проблема не решена.

- Мы направили обращения региональным и районным властям. Предлагаем провести детальный аудит уже реализованного проекта. Есть признаки того, что и водозабор, и сети построены с грубыми нарушениями норм. Кроме того, нужно более оперативно решать вопрос строительства станции обезжелезивания. А пока люди вынуждены пользоваться водой оранжевого цвета, они не должны платить за нее, как за питьевую. Просим подключиться надзорные органы и региональную контрольно-счетную палату для оценки эффективности использования бюджетных средств, - подытожил Александр Гончаров.