Под Воронежем сельчанин избил до смерти своего приятеля

Жестокое избиение стало причиной смерти 35-летнего мужчины. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 28-летнего жителя села Новой Усмани. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе следствия установили, что 12 марта в Новой Усмани в квартире дома на улице Юбилейной поссорились двое знакомых 28 и 35 лет. Младший из них жестоко избил старшего. 35-летний мужчина умер через некоторое время от полученной внутричерепной травмы.

- 28-летнего мужчину, ранее судимого за различные преступления, задержали. Сначала он признал свою вину и подтвердил свои показания при выезде на место преступления. Его арестовали. При предъявлении окончательного обвинения мужчина от дачи показаний отказался. Однако и без того немало доказательств его вины. Ее подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения проведенных судебных экспертиз, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Шустов.