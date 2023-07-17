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НовостиОбщество17 июля 2023 9:16

В Воронеже в Центральном парке завершили очистку озера

Искусственный водоем снова заполнили
Юрий КОЗЛОВ
Озеро снова заполнили.

Озеро снова заполнили.

Фото: телеграм-канал управления экологии Воронежа.

В воронежском Центральном парке завершили очистку искусственного озера. Об этом сообщили в телеграм-канале городского управления экологии.

Из озера временно откачали воду. Делали это для достижения двух целей: ремонта водостока, ведущего в ручей и для приведения в порядок швов чаши искусственного водоема. После завершения работ провели очистку воды, чтобы там не осталось мусора после устранения неполадок.

В городском управлении экологии заявили, что озеро начали заполнять заново. По всей видимости, водоем уже приобрел привычный для посетителей вид.

Уточки снова поплывут по глади искусственного водоема в Центральном парке.

Уточки снова поплывут по глади искусственного водоема в Центральном парке.

Фото: телеграм-канал управления экологии Воронежа.