В Воронеже в Центральном парке завершили очистку озера

Озеро снова заполнили. Фото: телеграм-канал управления экологии Воронежа.

В воронежском Центральном парке завершили очистку искусственного озера. Об этом сообщили в телеграм-канале городского управления экологии.

Из озера временно откачали воду. Делали это для достижения двух целей: ремонта водостока, ведущего в ручей и для приведения в порядок швов чаши искусственного водоема. После завершения работ провели очистку воды, чтобы там не осталось мусора после устранения неполадок.

В городском управлении экологии заявили, что озеро начали заполнять заново. По всей видимости, водоем уже приобрел привычный для посетителей вид.