Владельцы отелей в Крыму обещали продлить отдых воронежцам, не приехавшим из-за ЧП на мосту

Отдых опоздавшим туристам обещали продлить. Правда, пока неясно, на сколько. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежцам, вынужденным поменять планы по отдыху в Крыму из-за ЧП на мосту, пообещали продлить время отдыха. С соответствующим заявлением обратились владельцы крымских отелей. В частности, в гостиницах готовы увеличить время проживания. Деталей пока не сообщают. В то же время для помощи туристов в Министерстве курортов Крыма создали чат-бот.

Для проезда в Крым также можно будет воспользоваться альтернативными маршрутами. Сейчас работают три пункта пропуска — через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и составляет около 387 километров. Время в пути займет примерно семь часов. Остановки разрешены только на специальных площадках.

Для проезда необходимо иметь при себе паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.

Напомним, около трех часов ночи в понедельник, 17 июля, произошел теракт. Взорвался автомобиль, ехавшие в нем двое взрослых жителей Белгородской области погибли, их 14-летняя дочь попала в больницу. По данным НАК, новую атаку на мост произвели два надводных украинских беспилотника. Из-за ЧП задержали поезда в Крым, ехавшие через Воронежскую область.