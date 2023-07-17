В райцентре Воронежской области женщина на «Шкоде» сбила юношу на электросамокате

Электросамокат после ДТП. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 16 июля, в 21.00 в Россоши на улице Пролетарской случилась авария. 59-летняя местная жительница, рулившая «Шкодой-Рапид», сбила электросамокат. На нем ехал 21-летний юноша, также житель Россоши. Молодой человек получил травмы, его отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, кто прав, а кто виноват в этом ДТП. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными на дороге летом, когда движение особенно интенсивное. Нужно чаще смотреть в зеркала и включать сигнал поворота.

Напомним, 16 июля еще одна авария с пострадавшими случилась в Воронеже. «Ниссан» вылетел с дороги и опрокинулся, в больницу попали пассажиры иномарки – 39-летний мужчина и 35-летняя женщина.