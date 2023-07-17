В Воронеже на автостанции обнаружили труп мужчины

Следователи вместе с полицейскими установили личность обнаруженного на автостанции умершего мужчины. Фото: из архива «КП»

В четверг, 13 июля, на территории автостанции в Советском районе Воронежа обнаружили тело мужчины. Сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими установили личность умершего. Им оказался 60-летний местный житель.

- При осмотре тела видимых следов насилия не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и родственники погибшего. По результатам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, 14 июля, в Железнодорожном районе на территории Воронежского заповедника нашли разлагающийся труп мужчины. На нем была теплая одежда. Личность умершего пока не установили.