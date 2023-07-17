В Воронеже опрокинулся «Ниссан»: пострадали двое пассажиров

«Ниссан» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 16 июля, около часа ночи в микрорайоне Отрожка случилось ДТП. 39-летний водитель «Ниссан Х-Трейл» ехал по улице Паровозная в сторону улицы Кубанской. По пока невыясненным причинам он потерял контроль над машиной. «Ниссан» съехал с дороги и опрокинулся. В больницу отвезли двух пассажиров иномарки – 39-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

- Всего в Воронежской области 16 июля зарегистрировали 80 ДТП, из них в Воронеже – 46, на дорогах в районах – 20, на федеральных трассах - 14. В шести авариях получили травмы семь человек. 21 водителя оштрафовали за пьяную езду, еще 15 – за движение по встречной полосе, - сообщили в региональном ГУ МВД.