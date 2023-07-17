В Воронеже в мертвой пробке встало Остужевское кольцо

Остужевское кольцо сейчас лучше объезжать. Фото: Яндекс.Пробки

Утром в понедельник, 17 июля, пробка практически полностью сковала движение на Остужевском кольце. Сильно затруднено движение также на улицах Добролюбова, Димитрова, Минская, Остужева, Ленинский проспект, Переверткина и 25 Января, а также на Северном мосту. При этом остальные дороги Воронежа практически свободны. Общий уровень пробок специализированный сервис Яндекса оценивает в четыре балла.

Причин пробок может быть две. Первая – работы на Остужевской развязке. Вторая – несколько ДТП в этом районе.