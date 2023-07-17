Воронежский пивзавод временно передали в госуправление

Здание Воронежского пивзавода. Фото: с сайта Воронежского пивзавода.

В воскресенье, 16 июля, Указом Президента России имущество пивзавода «Балтика», а также ценные бумаги отдали во временное управление государству. То есть, по сути, национализировали. Указ стал ответом на блокировку российских активов за рубежом.

Между тем, именно этой компании, находящейся под контролем датской Carlsberg Group, принадлежит Воронежский пивзавод. Теперь работу предприятия будут контролировать специалисты Росимущества.

Впрочем, датская Carlsberg Group от этого вряд ли сильно пострадает. В июне ее представители объявили об успешной продаже «Балтики» неназванному инвестору. Возможно, что-то знали.