Вадим Евсеев стал вратарем воронежского «Факела»

Вадим Евсеев освоил амплуа вратаря. Фото: кадр с видео

В воскресенье, 16 июля, «Факел» провел необычную игру в весьма экспериментальном составе. Да и соперник был не профессиональный клуб, а ребята из воронежской школы № 73. Команда съездила в Советский район, где идет реконструкция стадиона «Факел». А заодно сразилась с местными юными футболистами.

В этой игре за «Факел» сыграли Владислав Калиничев, Вячеслав Доровских, Даниил Черняков, Матвей Ивахнов, Абдула Багамаев, Ираклий Квеквескири, Никита Ершов, Андрей Ивлев, Максим Максимов и тренер по физподготовке и реабилитации Иван Дранников. А в ворота стал рулевой команды Вадим Евсеев, на время отдавший бразды правления своему помощнику Алексею Ребко. В команде-сопернике детей было аж 35. Играли они по новомодной схеме 14 защитников и по 10 полузащитников и нападающих. Плюс вратарь, конечно.

Вадиму Евсееву, как и следовало ожидать, просто в «рамке» было стоять скучно, и он часто пускался в рейды с дриблингом перед своей штрафной. Силы, однако, были не равны, и как ни старался «Факел», но был разгромлен – 2:9.

После юные любители футбола получили подарки от клуба, для них провели автограф-сессию. А еще игроки и тренеры «Факела» пообщались с местными жителями, которые пообещали обеспечить команде самую горячую поддержку по ходу сезона.