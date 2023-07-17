Воронежцам 18 июля представят проект благоустройства набережной Авиастроителей

Проект представят в Доме Архитекторов. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Эскизный проект благоустройства набережной Авиастроителей представят воронежцам во вторник, 18 июля. Конкретное время начала презентации пока не сообщают.

Проект архитекторы создавали, учитывая мнение не только экспертов, но и обычных горожан. Благоустройства набережной пройдет на обширной территории в 46 гектаров. На этом пространстве могут появиться длинный пирс, парусная школа, пространства для тихого отдыха и занятий спортом, зоны барбекю. На территории установят пост охраны и парковку, будет работать система видеонаблюдения.