Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 5:31

Воронежцам 18 июля представят проект благоустройства набережной Авиастроителей

Его презентация пройдет в Доме Архитекторов
Олег КУЗНЕЦОВ
Проект представят в Доме Архитекторов.

Проект представят в Доме Архитекторов.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Эскизный проект благоустройства набережной Авиастроителей представят воронежцам во вторник, 18 июля. Конкретное время начала презентации пока не сообщают.

Проект архитекторы создавали, учитывая мнение не только экспертов, но и обычных горожан. Благоустройства набережной пройдет на обширной территории в 46 гектаров. На этом пространстве могут появиться длинный пирс, парусная школа, пространства для тихого отдыха и занятий спортом, зоны барбекю. На территории установят пост охраны и парковку, будет работать система видеонаблюдения.