В Воронеж доставят оборудование для реставрации старинных книг

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежскую библиотеку имени И.С. Никитина доставят оборудование для нужд центра реставрации старинных книг. Российская государственная библиотека 14 июля объявила аукцион на поставку оборудования. Это три стола реставратора, переплетные тиски, реставрационную ванну, планшетный режущий плоттер, инкапсулятор, клееварки, машину для обеспыливания, сушильный и вытяжной шкафы, реставрационный паровой карандаш, термогигрометры, весы и специальные ножи.

Оборудование, по условиям контракта, победитель должен поставить оборудование в библиотеку Никитина к 7 октября этого года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июля, а победителя назовут 26 июля.

Напомним, в мае стало известно, что воронежская библиотека имени Никитина стала победителем конкурса на создание регионального центра консервации и реставрации (РЦКР) библиотечного фонда. Центр откроется на ее базе уже в этом году. В его задачи будет входить сохранение редкого библиотечного фонда, составляющего культурную и историческую ценность как для региона, так и для России в целом.