Трех водителей оштрафовали за поворот под запрещающий знак в центре Воронежа

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Обращение очевидца в чат-бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36» стало поводом для проверки, которая установила факт нарушения правил дорожного движения.

По итогам проверки полицейские установили, что 30 июня три водителя - 26- летний водитель Опель Корса, 33- летний водитель Опель Астра и 40 – летний водитель автомобиля БМВ Х3 у дома №7 по Проспекту Революции в нарушение требования знака «движение прямо» совершили поворот налево из крайней левой полосы.

- В отношении жителя города Москвы и двух местных жителей составлены административные материалы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, - рассказали в ГУ МВД по области.

В результате каждому из нарушителей выписали по штрафу в размере 1000 рублей.