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НовостиОбщество16 июля 2023 13:29

В Воронежской области отменили ковидный режим повышенной готовности

По документам он действовал три года
Ирина КАЗАНИНА
Фото правительстства Воронежской области

Фото правительстства Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Воронежской области отменили режим повышенной готовности органов управления и сотрудников системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций\, который вводился в связи с эпидемией коронавируса в 2020 году. Его отменил указ губернатора от 14 июля, опубликованный на портале регионального правительства.

Напомним, в условиях ковидного режима в регионе были под запретом массовые мероприятия, выезд воронежцев за границу. Жителям рекомендовали соблюдать самоизоляцию, проводить дезинфекцию, а в общественных местах всем посетителям обязательно измеряли температуру.