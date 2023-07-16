В Воронежской области отменили ковидный режим повышенной готовности

Фото правительстства Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронежской области отменили режим повышенной готовности органов управления и сотрудников системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций\, который вводился в связи с эпидемией коронавируса в 2020 году. Его отменил указ губернатора от 14 июля, опубликованный на портале регионального правительства.

Напомним, в условиях ковидного режима в регионе были под запретом массовые мероприятия, выезд воронежцев за границу. Жителям рекомендовали соблюдать самоизоляцию, проводить дезинфекцию, а в общественных местах всем посетителям обязательно измеряли температуру.