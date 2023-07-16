Кто из воронежцев останется без кипятка на неделе с 17 июля

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На предстоящей неделе в Воронеже продолжатся летние отключения горячей воды в связи с наладкой, промывкой и опрессовкой сетей. В связи с этим в период с 17 по 23 июля десятки многоквартирных домов в городе останутся без кипятка. Вот эти адреса:

Железнодорожный район

С 11 по 24 июля

ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

Ленинский проспект, 223, 227;

ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

ул. Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

ул. Суворова, 116, 116а.

Левобережный район

С 12 по 25 июля

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

ул. Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4;

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

С 18 по 31 июля

набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

Ленинский проспект, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4; 11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;

пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. МОПРа, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б;

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 82в.

Коминтерновский район

С 11 по 24 июля

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45-й Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

пер. Славы, 1а, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский проспект, 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

пер. Ученический, 1 (общежитие).

Советский район

С 5 по 18 июля

ул. Защ. Родины, 1а, 10а;

ул. Папова, 10;

ул. Заполярная, 1а, 7, 9;

ул. Киселёва, 17,19, 21;

ул. Северцева, 48;

ул. 232-й Стрелковой дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;

ул. Латненская, 19;

ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

С 17 по 31 июля

ул. Острогожская, 170/4, 170/5, 170/7, 170/10, 170/12;

ул. Коренцова, 5, 7.

Ленинский район

С 18 по 31 июля

ул. Никитинская, 49, 49а;

ул. Свободы, 22;

ул. Фридриха Энгельса, 74.

Центральный район

С 6 по 19 июля

ул. Ломоносова, 114/г, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 114/19.

С 20 июля по 2 августа

ул. Сакко и Ванцетти, 82.