У жителя Воронежской области нашли незаконные оружие с патронами и марихуану

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Сотрудники полиции Рамонского района Воронежской области получили оперативную информацию о том, что один из жителей села Новоподклетное незаконно хранит оружие и боеприпасы.

Во время осмотра в доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли патроны и оружие, которые отправили на экспертизу. Исследование подтвердило: 27 патронов от нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм являются пригодными для производства выстрела, а предмет, конструктивно схожий с пистолетом, является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием – однозарядным пистолетом в форме авторучки калибра 5,6 мм.

В сарае подозреваемого оперативники нашли также наркотики растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана, массой 111,84 граммов.

Мужчина свою вину полностью признал и рассказал полицейским, что патроны и оружие нашел около 10 лет назад в лесу, а марихуану сорвал в поле и хранил для личного употребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. А пока фигуранта отпустили под подписку о невыезде.