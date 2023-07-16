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НовостиПроисшествия16 июля 2023 8:18

В столкновении трех авто под Воронежем пострадала 14-летняя пассажирка

Девочка в больнице
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В субботу, 15 июля, около 19.15 на трассе «Дон» в Лискинском районе Воронежской области 40-летний житель Московской области на автомобиле «Киа Рио» устроил массовую аварию. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Ниссан Х-Трейл» под управлением 46-летнего жителя Московской области.

После столкновения «Ниссан» отбросило на обочину, где стоял «Хендэ Солярис», которым управляла 37-летняя жительница Липецка.

В результате аварии пострадала 14-летняя девочка, которая находилась в салоне «Киа Рио». Ее доставили в больницу.

По факту ДТП в полиции организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин происшествия.