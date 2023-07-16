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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:02

В Воронежской области «Митсубиши Паджеро» повис на отбойнике дороги, два человека в больнице

Авария произошла в Павловском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Субботним утром, 15 июля, на автодороге М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области попал в аварию «Митсубиши Паджеро» под управлением 48-летнего жителя Москвы. Машина потеряла управление и на резком повороте налетела на металлическое ограждение дороги, после чего перевернулась и повисла на отбойнике.

В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки - 18-летняя девушка и 41-летняя женщина, обе москвички. Их доставили в больницу.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Всего, по данным ГУ МВД региона, за минувшие сутки на дорогах произошло 78 аварий, из них 38 в Воронеже. В 8 авариях травмы получили 10 человек.