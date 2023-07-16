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НовостиОбщество16 июля 2023 6:41

В воронежском парке «Танаис» начинают санитарную обрезку деревьев

Работы стартуют в понедельник
Ирина КАЗАНИНА
Фото управления экологии Воронежа

Фото управления экологии Воронежа

Фото: Предоставлено

Городское управление экологии предупреждает воронежцев о начале работ по санитарной обрезке парка «Танаис». Они стартуют в понедельник, 17 июля.

Ранее экологи провели обследование деревьев и наметили те, которые нуждаются в опиловке или полном удалении. При этом чиновники обещают контролировать рабочих МКП «ЭкоЦентр».

По информации управления, в парке спилят сосны и березы с признаками усыхания, угрожающие жизни и здоровью отдыхающих горожан.

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