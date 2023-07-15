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НовостиОбщество15 июля 2023 16:40

В Воронежскую область придет жара до 30 градусов

Такая температура вероятна 18 июля
Олег КУЗНЕЦОВ
На будущей неделе воронежцы уже будут искать прохлады у воды.

На будущей неделе воронежцы уже будут искать прохлады у воды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики после непродолжительного похолодания обещают сильную жару и сухую погоду. Уже во вторник, 18 июля, местами по области воздух может прогреться до 30 градусов. В Воронеже в первые дни будущей недели температура может подняться до +25…+28 градусов. При этом возможны порывы западного ветра до 12 м/c.

Напомним, не оправдались прогнозы синоптиков относительного сильного ветра до 23 м/c и грозы в субботу, 15 июня. Мощный атлантический циклон прошел южнее и затронул только Богучар. В этом райцентре выпало 120 процентов месячной нормы осадков.