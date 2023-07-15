Воронежский «Факел» победил «Ростов» благодаря голу Аппаева

«Факел» победил «Ростов». Так бы и в стартовом туре Премьер-лиги! Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Ответный контрольный матч «Факела» и «Ростова» проходил в Воронеже в закрытом режиме. Он завершился победой нашей команды. Ее принес точный удар нападающего Хызыра Аппаева на 23 минуте.

Напомним, ранее команды сыграли в Ростове-на-Дону необычный матч, продолжавшийся 120 минут. Футболисты «Ростова» тогда устроили «Факелу» разгром – 3:0. Теперь же получился не равноценный, но все же реванш.

Кстати, «Факел» в стартовом туре нового сезона Премьер-лиги снова встретится с «Ростовом», но уже в гостях. Игра состоится 23 июля, начнется она в 20.00. Любопытно, примет ли в ней участие бывший лидер «Факела» Роман Акбашев, который в межсезонье перешел в «Ростов».