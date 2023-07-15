В Воронежской области рецидивист угнал у женщины иномарку и сразу врезался в дерево

Полицейские быстро задержали угонщика. Фото: из архива «КП»

13 июля в отдел полиции Поворинского района обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что у нее пропал «Дэу Матиз», стоявший у ее дома на улице Народной села Каменка. Приметы и все данные по машине сразу передали всем постам ГИБДД района.

Полицейские просмотрели записи дорожных камер видеонаблюдения и установили маршрут угнанного автомобиля. Через несколько часов схожая по приметам машина была найден, а водитель задержан. Им оказался 39-летний ранее судимый житель поселка Грибановский.

Далеко уехать угонщик не успел. В нескольких километрах от места угона он врезался в дерево. Алкотест показала, что он был пьян. Рецидивист заявил, что решил просто проехать до соседнего района, однако, что планировал дальше делать с «Дэу Матиз» дальше, не рассказал.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по нему – пять лет лишения свободы. Суд на время следствия разрешил угонщику находиться под подпиской о невыезде. Машину вернули ее владелице, - сообщили в региональном ГУ МВД.