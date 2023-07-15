Под Воронежем в ходе пьяной драки мужчина получил перелом черепа и тяжелый ушиб мозга

Драка обернулась для одного из ее участников комой. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

13 июля панинским полицейским позвонили из районной больницы и сообщили, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии привезли 52-летнего мужчину без сознания. Ему диагностировали осколочный перелом свода черепа и тяжелый ушиб головного мозга. Врачи приняли решение ввести избитого мужчину в кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Оперативники выяснили, что мужчину избил в его же квартире приятель. Сначала была выпивка, а потом собутыльники поспорили. И началась кровавая драка. Гость три удара ударил хозяина по голове потерпевшего, а потом еще добивал, когда тот был уже на полу.

Сожительница избитого мужчины вызвала скорую. Гость попытался скрыться, но его быстро задержали. Преступником оказался 42-летний мужчина. Он так и не смог объяснить полицейским мотивы своего поведения.

- В следственном отделе ОМВД России по Панинскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы. До суда 42-летний мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.