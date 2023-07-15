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НовостиОбщество15 июля 2023 15:42

Воронежскую дорожную фирму прокуратура обвиняет в порче липецкого леса на 7 млн рублей

В надзорном ведомстве утверждают, что сотрудники ООО «Навастрой» незаконно использовали участок Донского лесничества
Олег КУЗНЕЦОВ
Суд признал правоту прокурора, требовавшего с воронежских дорожников компенсации ущерба, нанесенного лесной почве.

Суд признал правоту прокурора, требовавшего с воронежских дорожников компенсации ущерба, нанесенного лесной почве.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку работы ООО «Навастрой» при капремонте дороги Липецк-Елец. Они установили, что сотрудники фирмы незаконно использовали участок Донского лесничества из категории защитных лесов общей площадью 1805 квадратных метра. Размер ущерба, причиненного плодородному слою почвы, составил более 7 млн рублей.

Прокурор возбудил административное дело по ст. 7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков». Виновного в нарушении работника фирмы оштрафовали на 50 тысяч рублей. Также прокурор направил иск в суд о возмещении ущерба, нанесенного почве леса.

Суд удовлетворил иск прокурора. Однако его решение пока не вступило в законную силу.