По дороге из Воронежской области в Крым пропал 38-летний мужчина на Hyundai

Александр Диденко не выходит на связь с 13 июля. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 38-летнего Александра Диденко. Мужчина ехал в Крым на темно-синем «Hyundai Trajet». 13 июля он позвонил и сообщил, что находится в Воронежской области. С тех пор родственники не могут выйти с ним на связь.

Приметы Александра Диденко: рост 183 сантиметра, плотное телосложение, каштановые волосы с проседью. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Александр Диденко, просят позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» - 8 (800) 700-54-52 (бесплатно по России) или в службу спасения 112.