Воронежская область собирается кормить Нигерию

Посол Нигерии поблагодарил Александра Гусева за обучение студентов и выразил заинтересованность в сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В пятницу, 14 июля, губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с делегацией посольства Нигерии во главе с чрезвычайным и полномочным послом, профессором Абдуллахой Ибайквалом Шеху. Они обсудили перспективы сотрудничества Воронежской области и Республики Нигерия в экономике, науке и образовании.

Абдуллахи Ибайквал Шеху поблагодарил Александра Гусева за созданные условия для обучения в Воронеже нигерийских студентов, которых в столице Черноземья немало. И добавил:

- Мы, и в Африке, и в Нигерии, нуждаемся в продукции предприятий Воронежской области, особенно в нефтегазовой сфере, и хотим с ними сотрудничать. Нигерия - крупнейшая страна на континенте в плане количества населения и развитости экономики. Через нашу страну можно выйти на большой рынок Африки, где проживает 1,4 миллиарда человек.

Кстати, 14 июля делегация из Нигерии посетила воронежское предприятие «Космос-нефть-газ», с которым обсудили возможности сотрудничества. Африканские гости также планируют познакомиться и с другими предприятиями нашего региона.

Александр Гусев заявил, что воронежские власти также готовы рассмотреть возможность сотрудничества с Нигерией в области туризма и поставки продовольствия.

- В 2022 году мы произвели более 7 млн тонн зерна, более 1 млн тонн молока и 650-680 тыс. тон мяса. У Воронежской области достаточно приличные экспортные возможности, - заявил губернатор.

Александр Гусев поручил профильному департаменту подготовить перечень воронежской продукции, предлагаемой на экспорт, и предоставить для рассмотрения нигерийской делегации.

Обсуждение вопросов сотрудничества Воронежской области и Нигерии планируют продолжить на саммите Россия – Африка. Он пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Справка «КП»

Нигерия расположена в Западной Африке на побережье Атлантического океана. Население этой страны, по данным на 2023 год, - 223 миллиона 804 тысячи – в полтора раза больше, чем в России.

Экономика Нигерии является аграрно-индустриальной. Объем ВВП в 2022 г. – 504,2 млрд долл. США (в 2021 г. – 480,5 млрд долл. США). Нефтегазовый сектор является главным источником поступления валюты в страну (до 90%) и формирования государственного бюджета (не менее 60%). Нигерия входит в десятку крупнейших мировых экспортеров углеводородов.

В 2021 году объем внешнеторгового товарооборота Воронежской области с Республикой Нигерия составил 583,6 тыс. долл. США. В 2022-м внешнеторговый оборот увеличился более, чем в три раза. В основном, на экспорт из Воронежской области шла продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмалы. А импортировали из Нигерии главным образом овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды.