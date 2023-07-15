В Воронежском заповеднике нашли разлагающийся труп мужчины

Как в заповедник попал труп мужчины, сейчас выясняют полицейские и сотрудники Следственного комитета. Фото: Воронежский государственный заповедник ВКонтакте.

В пятницу, 14 июля, в Железнодорожном районе на территории Воронежского заповедника нашли разлагающийся труп мужчины. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Мужчина был одет слишком тепло для лета. Поэтому можно предположить, что он умер еще поздней осенью или зимой.

- Для установления точной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Во взаимодействии с полицейскими наши следователи устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства его смерти. По результатам проверки примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, на днях в Советском районе нашли мертвым пропавшего 49-летнего мужчину. Его искали около месяца.