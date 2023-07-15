Женщина из Воронежа из-за лайков в интернете лишилась 133 тысяч рублей

Любую информацию, размещенную в Сети, надо тщательно проверять. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В отдел полиции Железнодорожного района обратилась за помощью 54-летняя местная жительница. Все началось с того, что в мобильном приложении она увидела предложение о заработке, которое ее заинтересовало. Ее уверяли, что для получения денег нужно всего лишь несколько часов в день проводить в Сети и всего лишь ставить «лайки» на популярной платформе бронирования отелей и сдаваемого в аренду жилья.

Женщина согласилась на такую непыльную работу. Аферисты отправили ей сообщение в мессенджере сообщение со ссылкой на программу, которую они требовали установить на мобильное устройство. Она выполнила их инструкции. Таким образом, женщина установила на свой телефон программу удаленного доступа. Мошенники использовали ее, вошли в мобильное приложение кредитной организации и опустошили счет доверчивой жительницы Железнодорожного района. Они украли у нее 133 тысячи рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (до пяти лет лишения свободы). Всего 14 июля в Воронежской области от действий мошенников пострадали 13 человек, еще у восьми похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб, нанесенный аферистами, составил более трех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

О том, как распознать мошенников по нескольким словам, можно узнать здесь.