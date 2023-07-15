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НовостиПроисшествия15 июля 2023 12:08

Воронежские следователи рассказали, как ищут мать найденной мертвой новорожденной девочки

Они проверяют, кто в последнее время обращался в медучреждения Поворинского района по поводу беременности
Олег КУЗНЕЦОВ
Следователи продолжают разыскивать мать погибшей девочки.

Следователи продолжают разыскивать мать погибшей девочки.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали, как устанавливают личность матери новорожденной девочки, обнаруженной мертвой в селе Октябрьское Поворинского района.

Следователи назначили генетические судебные экспертизы. Они также выясняют, кто из женщин обращался в последнее время в местные медучреждения по поводу беременности. Сотрудники Следственного комитета опросили по этому делу уже более 300 свидетелей. Пока женщину, оставившую свою дочку одну на улице, не нашли.

Напомним, 15 июня в селе Октябрьское обнаружили тело малышки. На нем были видны следы зубов животных.