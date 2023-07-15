Воронежские следователи рассказали, как ищут мать найденной мертвой новорожденной девочки

Следователи продолжают разыскивать мать погибшей девочки. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали, как устанавливают личность матери новорожденной девочки, обнаруженной мертвой в селе Октябрьское Поворинского района.

Следователи назначили генетические судебные экспертизы. Они также выясняют, кто из женщин обращался в последнее время в местные медучреждения по поводу беременности. Сотрудники Следственного комитета опросили по этому делу уже более 300 свидетелей. Пока женщину, оставившую свою дочку одну на улице, не нашли.

Напомним, 15 июня в селе Октябрьское обнаружили тело малышки. На нем были видны следы зубов животных.