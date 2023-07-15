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НовостиПроисшествия15 июля 2023 11:40

Пропавшего в Воронеже мужчину обнаружили мертвым

Тело нашли на улице Космонавтов
Олег КУЗНЕЦОВ

Пропавшего без вести 49-летнего Максима Н. нашли мертвым на улице Космонавтов. Мужчину искали не только родственники, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские. Что произошло с ним, пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что, судя по всему, мужчина умер уже давно.

Максим Н. пропал в Советском районе 19 июня. Родственников насторожило то, что он перестал отвечать на звонки.

Впрочем, недавно было и благополучное завершение поисков пропавшего в Нижнедевицке 10-летнего мальчика. Оказалось, что он остался ночевать у друзей, не предупредив бабушку.