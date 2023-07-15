В Воронеже за неделю подорожали бензин и дизельное топливо

Заправить полный бак становится все более дорогим удовольствием. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области цены на бензин и дизельное топливо выросли по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в Воронежстате.

Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-95. Он вырос в цене на 44 копейки. За литр теперь берут 54,14 рубля.

Значительно дороже теперь приходится платить и за АИ-92. Он подорожал на 38 копеек. Теперь он стоит 49,31 рубля за литр.

Бензин марки АИ-98 подорожал на 33 копейки. Теперь за него надо платить из расчета 62,8 рубля за литр.

Меньше всего поднялось в цене дизельное топливо – на восемь копеек. Сейчас оно стоит 55,01 рубля за литр.

Если сравнить данные Воронежстата за июнь с нынешними, можно сделать вывод, что по сравнению с первым летним месяцем 2023 года бензин и дизельное топливо тоже поднялись в цене.