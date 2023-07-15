Воронежская шахматистка победила на первенстве Азии

Олеся Власова. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

14-летняя воронежская шахматистка Олеся Власова победила на первенстве Азии среди школьников.

Турнир стартовал в пятницу, 14 июля, в столице Узбекистана Ташкенте. В первый игровой день состоялся турнир по быстрым шахматам, в котором участвовали более 300 спортсменов. Олеся Власова выступала в категории «Девочки до 15 лет». Она набрала шесть очков из семи возможных и уверенно заняла первое место. Олеся не проиграла ни одной партии. А свою главную соперницу обыграла в личной встрече, в итоге опередив ее на пол-очка.

Напомним, Олеся Власова показала себя классной шахматисткой еще в совсем юном возрасте. Уже в 4,5 года она обыгрывала взрослых, а в шесть лет стала победителем первенства Европы.