Полицейского, угробившего женщину-водителя под Воронежем, отправили под домашний арест

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета отправили под домашний арест виновника смертельного ДТП в Семилукском районе, случившегося днем 27 июня на 1 км дороги «Обход Воронежа».

- Уголовное дело, возбужденное сотрудниками ОМВД России по Семилукскому району, по факту ДТП, передали нашим сотрудникам. При предъявлении обвинения полицейский признал свою вину частично. В ходе следствия продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Напомним, днем 27 июня водитель «ВАЗ-2110», ехавший по второстепенной дороге, не уступил дорогу «Ладе-Гранте», двигавшейся по главной. Последствия ДТП были ужасными. Погибла 33-летняя местная жительница, рулившая «Ладой-Грантой». Она дернула руль, пытаясь избежать столкновения, но тем самым подписала себе смертный приговор, врезавшись в фуру.

Водитель «ВАЗ-2110» с места аварии тогда сбежал. Вскоре его нашли и задержали. В полиции сообщили, что их сотрудник в момент ДТП был в отпуске.