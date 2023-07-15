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НовостиПроисшествия15 июля 2023 9:22

В Воронежской области опрокинулась «Лада», водитель попал в больницу

ДТП случилось в Острогожском районе
Юрий КОЗЛОВ
«Лада» после опрокидывания.

«Лада» после опрокидывания.

Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 14 июля, в 13.30 в Острогожском районе возле села Лесное Уколово на 13 километре дороги Острогожск – Алексеевка случилась авария, в которой пострадал водитель.

41-летний мужчина, руливший «ВАЗом-21064», потерял контроль над машиной. «Лада» улетела в кювет и опрокинулась. Водитель получил травмы, потребовавшие госпитализации. Сейчас он проходит курс лечение в местной больнице. А полицейские выясняют, почему мужчина не справился с управлением автомобилем.

Напомним, жуткое ДТП случилось 14 июля в 21.30 в селе Парижская коммуна Верхнехавского района. Там грузовик раздавил лежавшего на дороге мужчину.