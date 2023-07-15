Жуткий ураган обошел Воронеж стороной

Грозы и сильного ветра в Воронеже не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный дождь, гроза и порывы ветра до 23 м/с уже точно обошли Воронеж стороной. Прогноз синоптиков поменялся на куда более благоприятный.

- Первоначально мы предполагали, что циклон с Атлантики транзитом через Средиземное море и Балканы придет и к нам. Однако он прошел строго с запада на восток, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В нашей области он коснулся только Богучара (там выпало 120 процентов месячной нормы осадков – 70 миллиметров). Досталось и Павловску. Там выпала половина месячной нормы. В Воронеже холодный фронт прошел ночью, а не днем, поэтому не случилось грозы. А в балканских странах выпал сильный град, уничтоживший посевы. В Воронеже зато коммунальные службы потренировались в подготовке к стихийному бедствию. Кстати, начало следующей недели обещает быть сухим и теплым – температура поднимется до +25.

Напомним, после неблагоприятного прогноза синоптиков организовали дежурство коммунальщиков на месте возможных подтоплений.