В Воронеже 25-летний парень «заработал» уголовное дело за растление 17-летней студентки

Следователи разбираются в обстоятельствах преступления. Фото: из архива «КП»

Стало известно о насильственных сексуальных действиях 25-летнего мужчины в отношении 17-летней студентки. 27 июня парень заставил несовершеннолетнюю девушку удовлетворять свои низменные инстинкты в Советском районе Воронежа. Студентка не стала держать все в тайне и обратилась в правоохранительные органы. Делом, как всегда, когда преступление совершено против несовершеннолетнего гражданина, занялись в Следственном комитете.

- Следователь возбудил в отношении 25-летнего местного жителя уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности. В ходе расследования выяснят все обстоятельства преступления, - сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК.