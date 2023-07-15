Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2023 8:15

В Воронеже 25-летний парень «заработал» уголовное дело за растление 17-летней студентки

Преступление он совершил 27 июня
Олег КУЗНЕЦОВ
Следователи разбираются в обстоятельствах преступления.

Следователи разбираются в обстоятельствах преступления.

Фото: из архива «КП»

Стало известно о насильственных сексуальных действиях 25-летнего мужчины в отношении 17-летней студентки. 27 июня парень заставил несовершеннолетнюю девушку удовлетворять свои низменные инстинкты в Советском районе Воронежа. Студентка не стала держать все в тайне и обратилась в правоохранительные органы. Делом, как всегда, когда преступление совершено против несовершеннолетнего гражданина, занялись в Следственном комитете.

- Следователь возбудил в отношении 25-летнего местного жителя уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности. В ходе расследования выяснят все обстоятельства преступления, - сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК.