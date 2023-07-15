В Воронежской области стартовала уборочная кампания

Для селян наступила горячая пора. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пяти южных районах Воронежской области стартовала уборочная кампания. Сейчас везут в зернохранилища озимую пшеницу.

По данным на 14 июля, обмолотили 3,3 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Селяне собрали уже около 13 тысяч тонн урожая. В среднем с гектара получают 39 центнеров зерна.

Всего в Воронежской области посеяли 1 млн 434 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Немало, главное теперь – без потерь доставить их с полей. В 2022 году, кстати, уборка прошла без серьезных ЧП. Надеемся, обойдется без них и на этот раз.