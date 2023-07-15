В Воронежской области водитель грузовика раздавил лежащего на дороге мужчину

Полицейские разбираются, мог ли водитель избежать наезда на мужчину. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 14 июля, в 21.30 в селе Парижская коммуна Верхнехавского района случилось жуткое ДТП. 42-летний водитель грузовика «Фрейтлайнер» с полуприцепом, житель Краснодарского края, видимо, не заметил лежащего на дороге мужчину и проехал по нему. Естественно, травмы оказались смертельными. Личность погибшего установили – это 49-летний местный житель. В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться полицейские.

- Всего 14 июля в Воронежской области случилось 102 ДТП, из них 143 – в Воронеже, 27 – на дорогах в районах и 7 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы пять человек. Оштрафовали 14 пьяных водителей и еще 61-го – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.