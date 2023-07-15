Под Воронежем нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Поиски мальчика завершились благополучно. Фото: из архива «КП»

В Нижнедевицке в ночь на субботу, 15 июля, нашли 10-летнего мальчика, пропавшего 14 июля. Семен К. ушел на прогулку и не вернулся. Он был в гостях у бабушки. Беспокойство вызывало то, что в день исчезновения его видели в районе железнодорожной станции. Бабушка боялась, что могло случиться самое страшное.

В поисках ребенка участвовали, кроме родственников, волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье». Совместными усилиями мальчика удалось найти. Оказалось, что он просто не вернулся от друзей, а позвонить и предупредить, видимо забыл.