В Воронеже отпраздновали 100-летие спортивного общества «Динамо»

Фото: Светлана РОМАНОВА

Праздник организовали 14 июля на стадионе, который после реконструкции выглядит как новый: свежее покрытие беговых дорожек и футбольного поля, отремонтированные трибуны.

Поздравить динамовцев пришли представители областной и городской власти, правоохранительных структур, органов безопасности, молодежь и ветераны воронежского спорта

Губернатор Александр Гусев поблагодарил всех, чьими усилиями «Динамо» живет и развивается, растит новых чемпионов.

- Воспитанники общества показывают высокие результаты на самых престижных состязаниях и являются достоянием отечественного спорта. Воронежскому «Динамо» тоже есть чем гордиться. Многие наши атлеты на протяжении десятилетий прославляли родной клуб, регион и страну», - отметил глава региона.

Фото: Светлана РОМАНОВА

Председатель Воронежского отделения Общества «Динамо», руководитель регионального ГУ МВД Михаил Бородин поздравил динамовцев с юбилеем, наградил группу активистов и ветеранов общества.

Завершились торжества праздничным концертом. Перед зрителями выступили Мужской хор филармонии «ART'o'dox», солистка ансамбля «Отрада», заслуженная артистка Воронежской области Ольга Чиркова с песней «Душа моя прописана в России» и другие исполнители.