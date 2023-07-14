В Воронеже продолжается ремонт покрытия на второй части Северного моста

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

В первые четыре дня был выполнен ремонт покрытия половины сооружения. В ночь с 11 на 12 июля стартовали работы уже на второй части моста – по направлению с правого берега на левый. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

За это время срезали старое покрытие, уложили выравнивающий слой из асфальтобетона. Работы, как и прежде, проводят круглосуточно, параллельно несколькими бригадами и техникой на разных участках. Сегодня, 14 июля, велось устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Последним этапом станет нанесение дорожной разметки и завершение работ в пришовных зонах.