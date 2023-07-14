В воде, которую «РВК-Воронеж» сливает в водохранку, обнаружили значительное превышение концентраций загрязняющих веществ

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности Левобережных очистных сооружений. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

В отобранных лабораторией пробах зафиксировано значительное превышение концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемой в водохранилище сточной воде. Например, по ионам аммония - в 14 раз, фосфатам - в семь раз, нитрит-ионам - в пять раз и т.д.

Кроме того выяснилось, что пользование воронежским водохранилищем осуществляется на фоне отсутствия соответствующего разрешения. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение при эксплуатации объекта не разработаны, разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух не оформлено.

По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила в отношении должностных лиц ООО «РВК-Воронеж» дела об административных правонарушениях. Их направили в Росприроднадзор. Руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.