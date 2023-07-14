В Воронеже будут судить мужчину, убившего жену при помощи отвертки

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежский Следком завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

В апреле 2023 года в доме, расположенном по улице Партизанская в селе Красный Лиман-2 Панинского района, между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная перепалка. Женщина оскорбила мужа, и 57-летний уроженец Таловского района в ответ ударил ее отверткой в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.