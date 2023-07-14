Бывшего замначальника Воронежской таможни наказали условным сроком за покупку 1,18 грамма амфетамина

Сегодня, 14 июля, Коминтерновский районный суд признал виновным экс-замначальника Воронежской таможни по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта, для личного потребления психотропных веществ совершенное в крупном размере). Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, его задержали 3 марта на Московском проспекте. При обыске обнаружили сверток с 1,18 граммами амфетамина. В операции участвовали сотрудники отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни и работники УМВД России по Воронежу. Злоумышленнику грозило от трех до десяти лет лишения свободы. Или штраф до 500 тысяч рублей.

В итоге подсудимому, который полностью признал свою вину, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Испытательный срок – три года.