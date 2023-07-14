В Воронеже прокуратура обнаружила грубые нарушения закона на «Левобережных очистных сооружениях»

Дела на «ЛОС» пока, мягко говоря, далеки от идеала. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Сотрудники Воронежской природоохранной прокуратуры завершили проверку работы «Левобережных очистных сооружений» (ЛОС). Предприятие занимается очисткой и отведением сточных вод из жилых домов и предприятий левобережной и частично правобережной части Воронежа.

В ходе совместной проверки со специалистами местного управления Росприроднадзора работники надзорного ведомства обнаружили, что пользование Воронежским водохранилищем в процессе деятельности «ЛОС» идет без соответствующего разрешения. По-прежнему идет сильное загрязнение и так жутко грязной стоячей воды нашего «моря». Отобранные лабораторией пробы показали значительное превышение концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемой в водохранилище сточной воде: по ионам аммония - в 14 раз, нитрит-ионам - в 5 раз, фосфатам - в 7 раз.

Кроме того, не разработаны нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Также не оформлено разрешение на выброс вредных веществ в воздух.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении должностных лиц ООО «РВК-Воронеж», в концессии которого находятся «ЛОС», административные дела. Их направили для рассмотрения в Росприроднадзор. Руководству предприятия внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. В случае непринятия мер к устранению нарушений закона в прокуратуре обещают заставить «РВК-Воронеж» это сделать через суд.

Напомним, скандал с «ЛОС» длится уже очень долго. Прежних владельцев предприятия не раз обвиняли в неправильном ведении хозяйства и в том, что эти действия приводили к распространению ужасных запахов в разных районах Воронежа. Руководители предприятия в ответ заявляли, что на очистные сооружения идет сильный сброс отходов с производств, и с ним они просто не могут справиться. В конце концов «ЛОС» перевели в собственность мэрии и отдали в концессию «РВК-Воронеж». Однако кардинального улучшения ситуации на предприятии, как можно понять из результатов проверки, пока добиться не удалось. Хотя жалоб на жуткие запахи в последнее время вроде бы стало меньше.