В Воронеже на набережной Массалитинова спецтехника чистит ливневки

Фото пресс-службы городской администрации.

Сотрудники коммунальных служб Воронежа продолжают чистить ливнеприемники, предвкушая обильные дожди. В местах, где требуется проведение глубокой прочистки, используются каналопромывочные машины. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

В настоящее время такие работы завершаются на набережной Массалитинова в Центральном районе. Чиновники уверяют, что после того, как все заявки от районных управ будут отработаны, силы и средства городской дорожной службы перейдут в режим ожидания до начала осадков.

В круглосуточном режиме будут дежурить водооткачивающая техника. Кроме того, те места, где часто после сильных дождей скапливается много воды, для оперативного реагирования будут контролировать ответственные сотрудники управ районов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже готовят спецтехнику и чистят ливневки перед непогодой.