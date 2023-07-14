В прошлом году 217 воронежцев скончались из-за токсического действия этилового спирта

С 10 по 16 июля Министерство здравоохранения проводит неделю, направленную на снижение смертности от внешних причин. То есть не из-за болезни, а вследствие физического повреждения. К таким факторам относятся убийства и самоубийства, несчастные случаи – ДТП, пожар, утопление, падения, отравления и т.д. Ежегодно от внешних воздействий обрываются жизни свыше пяти миллионов человек.

Немалую часть среди отравлений занимают алкогольные. По данным Воронежского областного бюро СМЭ, число летальных исходов от токсического действия этилового спирта в прошлом году составило 217, за шесть месяцев 2023-го – 91. Количество смертей от отравления суррогатами алкоголя составило – 11 и пять соответственно.

Чтобы избежать отравлений алкоголем медики рекомендуют полностью исключить его употребление. Для получения консультации и лечения пациенты могут обратиться в областной наркодиспансер по адресу ул. Героев Стратосферы д.2, телефон: 8-(473) -249-71-24. Здесь же располагается кабинет анонимного лечения.

Консультативная и лечебная помощь несовершеннолетним осуществляется по адресу ул. Ярославская, д.24 (диспансерное отделение № 2), телефон 8-(473)-249-06-62.

Также можно обратиться в кабинет врача психиатра-нарколога своей районной больницы.

К слову, медучреждения Воронежской области проводят большой объем профилактической работы для снижения потребления спиртного населением. Это выражается, в первую очередь, в информационной деятельности – публикации в СМИ и соцсетях, проведение лекций и бесед, распространение памяток и прочего раздаточного материала.

Кроме того, с 2023 года проходят семинары для специалистов первичного звена и специалистов «Школ безопасности» по вопросам раннего выявления пагубного употребления алкоголя и наркотиков, оказания первой помощи при передозировках, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»