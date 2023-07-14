Воронежцев, живущих вверху частного сектора, просят не открывать люки во время сильного дождя

Открытые люки приводят к тому, что канализация засоряется раньше, чем могла бы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как напомнили в пресс-службе администрации Воронежа, на улицах частного сектора, расположенных на склонах Ленинского и Центрального районов, не проложены сети ливневого водоотведения, в основном из-за больших перепадов высот.

При этом неоднократно фиксировались случаи, когда для ускорения прохождения ливневых вод граждане вручную открывали люки камер, ведущих к сетям хозбытовой канализации. Но она не рассчитана на такие объемы водоотведения и моментально переполняется. Поэтому другие граждане (те, кто живут «ниже по течению») могут неожиданно столкнуться с изливами канализации.

Кроме того, открытые люки приводят к тому, что канализация засоряется раньше, чем могла бы. Власти призывают в период разгула стихии не открывать люки, расположенные на улицах частного сектора.